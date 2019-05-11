Эксперт заявил о получении Россией контроля над экономикой Украины

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что система с необходимостью получать разрешения на ввоз на Украину энергоресурсов из России дает Москве рычаг давления на Киев. Российские власти могут контролировать таким образом украинскую экономику, уверен он.

«Несомненно, очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов в Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», — пояснил он.

Вместе с тем он отметил, что не прогнозирует прекращение экспорта на Украину энергоресурсов из России. «Насколько мне известно, крупные российские компании, та же «Роснефть» уже получает разрешение на поставки внутрь Украины. Поэтому, по всей видимости, никакого прекращения поставок с 1 июня не случится», — объяснил он.

18 апреля российское правительство расширило санкции против Украины. Одной из главных ограничительных мер стало введение фактического запрета на экспорт в эту страну российской нефти и нефтепродуктов, а также угля. С 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям. Кроме того, был расширен список украинских товаров, запрещенных ко ввозу на территорию России.

