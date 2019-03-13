Трамп посочувствовал приговоренному к семи годам тюрьмы Манафорту

В среду суд в США вынес второй приговор в отношении бывшего главы предвыборного штаба американского президента. Общий срок заключения для Пола Манафорта с учетом обоих приговоров составил 7,5 года

Дональд Трамп (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп признался, что ему очень жалко бывшего главу его предвыборного штаба Пола Манафорта, который по итогам двух приговоров должен будет провести в тюрьме семь лет и шесть месяцев, сообщает Reuters.

Американский президент также сообщил, что пока не раздумывал над тем, чтобы помиловать его. «На данный момент я даже не задумывался об этом. Это не то, о чем я сейчас думаю», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. «Мне очень жаль Пола Манафорта, вот что я могу вам сказать», — добавил он.

В среду федеральный судья в Вашингтоне приговорила Манафорта к 73 месяцам тюрьмы за незаконное лоббирование и давление на свидетелей. Неделей ранее суд в Вирджинии приговорил его к трем года и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество. С учетом того что 30 месяцев из второго приговора будут исполнены одновременно с приговором по первому делу, как решил суд, и с учетом уже отбытого срока в общей сложности Манафорт проведет в тюрьме шесть лет и девять месяцев.

Материла дополняется.