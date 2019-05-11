Армия Сирии уничтожила более 40 боевиков «ан-Нусры» в провинции Хама

Сирийские военные на севере провинции Хама ликвидировали более 40 террористов запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, бойцы сирийской армии открыли огонь в ответ на атаку боевиков при попытке вернуть под свой контроль населенный пункт Кфар-Набуда, расположенный в 15 км от их форпоста в Хан-Шейхуне. Также военные уничтожили несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.

В середине марта правительственные войска сирийской армии в районе Абу-Духур на востоке провинции Идлиб нанесли удары по позициям «Джабхат ан-Нусры». Точечные артиллерийские и ракетные удары наносились по укрытиям и группам террористов в городах Хан-Шейхуне и Кафр-Зите.