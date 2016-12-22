Российские военные сообщили о гибели при обстреле 18 бойцов армии Асада

Боевики, несмотря на соглашение о прекращении военных действий, обстреляли сирийские провинции Алеппо и Латакия, рассказали российские военные. В результате происшествия, по их данным, погибли 18 сирийских военнослужащих

При обстрелах в Сирии представителями незаконных военных формирований провинций Алеппо и Латакия погибли 18 сирийских военных, еще двое — получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко сообщает «РИА Новости».

18 военнослужащих армии президента Сирии Башара Асада, по его данным, погибли при обстрелах населенного пункта Сафсара в провинции Латакия. Еще один сирийский военный получил в ходе столкновения там ранение, добавил Савченко, заметив также, что, помимо Латакии, представители незаконных вооруженных формирований, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, обстреляли населенный пункт Телль-Алуш в провинции Алеппо. Там ранение получил еще один сирийский военный, отметил глава Центра по примирению сторон.

Подобные действия боевики, как указал Савченко, ​ совершают, несмотря на соглашение о прекращении боевых действий.

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