В Китае назвали конструктивными переговоры с США на фоне повышения пошлин

В Китае назвали конструктивными переговоры с США на фоне повышения пошлин

Прошедшие в Вашингтоне 9-10 мая торговые переговоры между США и Китаем были конструктивными, заявил журналистам по итогам встречи вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавляющий делегацию из Пекина. Об этом сообщает Reuters,

Он отметил, что по итогам «откровенных» переговоров стороны договорились в будущем встретиться в Пекине для продолжения консультаций. «Мы по-прежнему осторожно оптимистичны», — подчеркнул Лю Хэ.

Президент Дональд Трамп также заявил, что переговоры будут продолжаться и что у него сохраняются «прочные» отношения с главой Китая Си Цзиньпином. Новые американские пошлины могут быть сняты в зависимости от того, как пройдут будущие переговоры, уточнял президент.

Заявления происходят на фоне повышения Соединенными Штатами пошлин на несколько товаров из Китая на сумму $200 млрд, которое вступило в силу 10 мая. Трамп также распорядился ввести тарифы еще на $300 млрд, то есть фактически на весь импорт США из Китая, однако окончательно решение еще не принято. До того, как поднять тарифы, Трамп обвинял Китай в «срыве» торговых переговоров.