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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет

Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Запись в facebook пользователя Національна гвардія України

Как следует из сообщения, PSRL-1 имеет несколько преимуществ перед ручным гранатометом РПГ-7, который сейчас используется в украинских войсках. Отмечается, что для эксплуатации гранатомета, который может противостоять бронетехнике и пехоте, была разработана программа обучения личного состава ВСУ.

США приняли решение поставлять Киеву оружие в декабре 2017 года. Изначально речь шла только об оборонительных вооружениях, однако в итоге Белый дом одобрил поставку Киеву первой партии летального оружия — снайперских винтовок и сопутствующих материалов. Весной 2018 года США решили продать Украине 37 противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн. В мае, в частности, Нацгвардия получила 500 гранатометов RSRL-1.

В последствии посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что Киев направил запрос в Вашингтон на покупку американских систем ПВО по $750 млн каждая. В США выражали готовность предоставить Украине технику.

Теги: гранатомет, Нацгвардия Украины
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