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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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В Херсоне отменили решение переименовать улицу в честь убитой активистки

Херсонский окружной административный суд отменил решение горсовета о переименовании улицы города в честь погибшей советницы мэра и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщается на сайте суда.

Власти Херсона приняли такое решение в феврале, однако впоследствии в суд поступил иск от неназванных физических лиц к горсовету и мэру Владимиру Миколаенко о признании этого решения противоправным. В результате суд удовлетворил иск и признал действия Миколаенко при проведении голосования о переименовании улицы незаконными.

Ганздзюк облили кислотой в июле 2018 года. Женщина попала в реанимацию с ожогами 35% поверхности тела и умерла через три месяца. В апреле действующий президент Украины Петр Порошенко принял отставку главы администрации Херсонской области Андрея Гордеева. Как писал УНИАН, Гордеев считается причастным к организации убийства активистки. Кроме того, обвинение в организации убийства было предъявлено главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, позднее депутат был арестован.

Теги: Херсон
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