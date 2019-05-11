В Херсоне отменили решение переименовать улицу в честь убитой активистки

Херсонский окружной административный суд отменил решение горсовета о переименовании улицы города в честь погибшей советницы мэра и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщается на сайте суда.

Власти Херсона приняли такое решение в феврале, однако впоследствии в суд поступил иск от неназванных физических лиц к горсовету и мэру Владимиру Миколаенко о признании этого решения противоправным. В результате суд удовлетворил иск и признал действия Миколаенко при проведении голосования о переименовании улицы незаконными.

Ганздзюк облили кислотой в июле 2018 года. Женщина попала в реанимацию с ожогами 35% поверхности тела и умерла через три месяца. В апреле действующий президент Украины Петр Порошенко принял отставку главы администрации Херсонской области Андрея Гордеева. Как писал УНИАН, Гордеев считается причастным к организации убийства активистки. Кроме того, обвинение в организации убийства было предъявлено главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, позднее депутат был арестован.