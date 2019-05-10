Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Там пояснили, что гражданин летел через Москву транзитом из Волгограда в Лондон. В его багаже обнаружили корпус мины, который был пустым. Отмечается, что предмет провозился в качестве сувенира. Мину изъяли, так как подобные предметы запрещены к перевозке.

В начале марта в Шереметьево у сотрудника посольства США в багаже обнаружили мину со взрывчатым веществом, но без взрывателя. Дипломат не был задержан, однако МИД России счел его действия провокацией. В Госдепе заявляли, что мина неопасна.