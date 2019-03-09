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МИД заявил о попытке работника посольства США пронести мину в Шереметьево
В Шереметьево в багаже сотрудника американского посольства была обнаружена мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества. МИД потребовал разъяснений от диппредставительства США
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудник посольства США попытался пронести в аэропорт Шереметьево мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИДа.

Мина находилась в багаже дипломатического сотрудника. «Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Американское посольство уже известили об инциденте. МИД рассчитывает, что американские дипломаты объяснят случившееся.

Как пишет «РИА Новости», сотрудник посольства намеревался вылететь из России в США после окончания командировки в Москву. По его словам, пустую мину он приобрел «для личной коллекции». Сотрудники полиции не стали задерживать дипломата. Ему переоформили билет, после чего он вылетел в Нью-Йорк.

В российском ведомстве полагают, что случившееся могло быть попыткой провокации. По данным МИДа, сотрудник американского посольства имел прямое отношение к вооруженным силам США. «США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства», — цитирует слова представителя МИДа «РИА Новости».

В МИДе убеждены, что попытка пронести мину в багаже была сознательной и не была результатом случайности. «С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно», — заявили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства США в Москве.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Шереметьево
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