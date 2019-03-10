Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

По словам собеседника, ситуацию «урегулировали», и сотруднику посольства позволили покинуть Россию после того, как у него изъяли мину.

Как ранее сообщил российский МИД, инцидент в московском аэропорту произошел утром 9 марта. У сотрудника американского посольства при просвечивании багажа нашли мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем. По данным российского дипведомства, сотрудник посольства связан с вооруженными силами США. В МИДе сочли произошедшее попыткой провокации и потребовали разъяснений от американских дипломатов.

По данным «РИА Новости», сотрудник посольства собирался вылететь в Нью-Йорк по окончании командировки в Москве. Пустую мину он приобрел «для личной коллекции». Полицейские не стали задерживать сотрудника, и тот вылетел в США после переоформления билета.