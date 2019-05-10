Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Таро Кано, заявившего о том, что его дискуссия с российским коллегой Сергеем Лавровым «доходила до резких высказываний».

Как отметила Захарова, российский министр усмехнулся после слов Коно, при этом все присутствовавшие на встрече переглянулись и не поняли, о чем идет речь, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Видимо, у нас разное представление с японцами о «резких высказываниях», — пояснила Захарова.

В пятницу в Москве состоялись переговоры Лаврова и Коно. В ходе подхода для прессы Коно заявил, что иногда дискуссия доходила до «резких высказываний». При этом, как отметил японский министр, доверительные отношения с Лавровым «позволяют общаться достаточно откровенно». Он также отметил, что расхождения Москвы и Токио по мирному договору на данный момент преодолеть не удалось.

Как отмечается на сайте российского дипведомства, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя странами, включая график политического диалога, продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы сотрудничества, расширение культурных и иных гуманитарных обменов, а также подходы к актуальным глобальным и региональным проблемам.

В текущем году министры иностранных дел России и Японии встречаются в третий раз для проведения дискуссии по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.