Токио заявил о желании заключить мир с Москвой до конца эры Рэйва

Япония намерена приложить все усилия для мирного существования страны, заявил министр иностранных дел страны Таро Коно, отвечая на вопрос иностранного журналиста о том, как Токио намерен достичь гармоничных отношений в дипломатии. Стенограмма опубликована на сайте МИД Японии.

Вопрос был связан с названием новой исторической эпохи в стране — Рэйва (что можно перевести как «красивая гармония»). Смена эпохи произошла в связи с восшествием на престол нового императора, она продлится до его смерти (либо отречения).

Японии необходимо активизировать свои дипломатические усилия и среди прочего решить вопросы, которые остаются со времен Второй мировой войны, сказал министр. В частности — заключить мирный договор с Россией и добиться возвращения японцев, похищенных властями Северной Кореи в 1970–1980-х годах. Коно выразил надежду на то, что этого Токио сможет добиться в новую эпоху.

«Считаем, что нам надо приложить усилия и двигаться вперед, чтобы решить эти две проблемы», — подчеркнул он.