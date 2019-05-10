Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору

Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору

Расхождения Москвы и Токио по мирному договору на данный момент преодолеть не удалось. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter МИД России.

Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.

«Разрешить проблему <...> — нелегкая задача, и нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения», — подчеркнул он.

Коно не рассказал подробности переговоров, однако отметил, что и Москва и Токио осознают стратегическую важность решения этого сложного вопроса.