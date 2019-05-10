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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору

Расхождения Москвы и Токио по мирному договору на данный момент преодолеть не удалось. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter МИД России.

Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.

«Разрешить проблему <...> — нелегкая задача, и нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения», — подчеркнул он.

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Коно не рассказал подробности переговоров, однако отметил, что и Москва и Токио осознают стратегическую важность решения этого сложного вопроса.

Подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает не решенный со времен Второй мировой войны территориальный спор о Курильских островах: обе страны настаивают на своих правах на данные территории.


 

Теги: Сергей Лавров, переговоры, Япония, мирный договор
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