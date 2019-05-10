Трамп усомнился в необходимости спешить в торговых переговорах с Китаем

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,19 +0,12 EUR Бирж. 73,26 +0,41 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,24 64,76 EUR Нал. 74,21 72,59 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1239 +0,0040 BTC/USD Бирж. 6 475,00 +214,60 IMOEX 2 518,18 -1,03% RTSI 1 215,71 -1,41% DJIA 25 632,58 -0,76% Nasdaq 7 822,06 -1,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 19:30 Сборная России по хоккею забросила пять шайб в стартовом матче ЧМ-2019 Спорт, 19:30 Трамп усомнился в необходимости спешить в торговых переговорах с Китаем Политика, 19:18 В Японии пострадали 14 альпинистов при падении автобуса с горной дороги Общество, 18:52 «Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги Спорт, 18:45 Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Общество, 18:32 Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию Политика, 18:11 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 18:09 Путин забросил шайбу в матче Ночной хоккейной лиги Общество, 18:05 Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга Экономика, 17:46 Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys Бизнес, 17:44 МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя Общество, 17:21 Чемпионат мира по хоккею. Россия — Норвегия. Онлайн Спорт, 17:15 Названы место и дата прощания с журналистом Сергеем Доренко Общество, 17:03
Политика ,  
0 
Трамп усомнился в необходимости спешить в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп, оценивая степень торговых переговоров с Китаем, заявил, что они проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с ними не следует. Об этом он написал в своем Twitter.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться [заключать соглашение] совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас США пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд», — говорится в заявлении главы Белого дома.

8 мая США анонсировали введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму в $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году после введения таможенных пошлин на ряд китайских товаров. В частности, в сентябре  вступили в силу для товаров на сумму $200 млрд. Для них была введена тарифная ставка в 10%. Китай в ответ обложил пошлинами в размере от 5 до 10% импорт из США на сумму $60 млрд.

Теги: Китай, Дональд Трамп, импортные пошлины
Материалы по теме
FT узнала об уступках Трампа для заключения торговой сделки с Китаем
Политика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter