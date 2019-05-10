Трамп усомнился в необходимости спешить в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп, оценивая степень торговых переговоров с Китаем, заявил, что они проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с ними не следует. Об этом он написал в своем Twitter.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться [заключать соглашение] совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас США пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд», — говорится в заявлении главы Белого дома.

8 мая США анонсировали введение новых пошлин на товары из Китая на общую сумму в $200 млрд. Решение вступило в силу 10 мая.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году после введения таможенных пошлин на ряд китайских товаров. В частности, в сентябре вступили в силу для товаров на сумму $200 млрд. Для них была введена тарифная ставка в 10%. Китай в ответ обложил пошлинами в размере от 5 до 10% импорт из США на сумму $60 млрд.