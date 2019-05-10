МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя

ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории региона.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13‒18 м/с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.

Спасатели не советуют жителям парковаться возле деревьев или шатких рекламных конструкций, превышать скорость и пренебрегать соблюдением дистанции на дорогах.

В ведомстве рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о дождях и грозах 10 мая.