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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя

ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории региона.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13‒18 м/с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.

Спасатели не советуют жителям парковаться возле деревьев или шатких рекламных конструкций, превышать скорость и пренебрегать соблюдением дистанции на дорогах.

В ведомстве рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о дождях и грозах 10 мая.

Теги: Москва, дождь, предупреждение
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