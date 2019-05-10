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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая

В Москве 10 мая синоптики ожидают облачную погоду с кратковременными дожди и грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом температура воздуха в Москве составит 25 градусов тепла. В Московской области воздух прогреется до 26 градусов. Ночью столбики термометров в столице опустятся до 14 градусов выше нуля, а в Подмосковье — до 11‒16 градусов тепла.

Отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. К ночи дожди местами усилятся.

Данные погодные условия сохранятся до 12 мая. В воскресенье синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Однако с понедельника, 13 мая, в Москву снова вернутся кратковременные дожди.

Теги: синоптики, дожди, грозы, Москва
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