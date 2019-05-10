Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая

В Москве 10 мая синоптики ожидают облачную погоду с кратковременными дожди и грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом температура воздуха в Москве составит 25 градусов тепла. В Московской области воздух прогреется до 26 градусов. Ночью столбики термометров в столице опустятся до 14 градусов выше нуля, а в Подмосковье — до 11‒16 градусов тепла.

Отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. К ночи дожди местами усилятся.

Данные погодные условия сохранятся до 12 мая. В воскресенье синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Однако с понедельника, 13 мая, в Москву снова вернутся кратковременные дожди.