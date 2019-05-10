В Москве госпитализировали пять человек после падения деревьев при грозе

В Москве госпитализировали пять человек после падения деревьев при грозе

В нескольких районах Москвы в результате падения деревьев во время грозы пять человек получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее «РИА Новости» писало, что в результате непогоды в Москве пострадали от пяти до десяти человек.

В пресс-службе департамента здравоохранения столицы 9 мая рассказали РБК, что пять человек обратились в скорую помощь и были доставлены в больницы. Причины травм практически во всех случаях — последствия падения деревьев.

По словам источника «РИА Новости», всего в столице было зафиксировано падение 74 деревьев, в Подмосковье — 42 деревьев.

При этом,о время грозы и усиления порывов ветра были задержаны свыше 90 рейсов на вылет и прилет в Москву. В настоящее время столичные аэропорты работают в штатном режиме.