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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки и тарелки
Одноразовые пластиковые тарелки, вилки, ложки и соломенные трубочки будут запрещены в странах ЕС с 2021 года. Соответствующий закон одобрили депутаты Европарламента
Фото: Bertrand Combaldieu / AP

В среду, 27 марта, Европарламент одобрил законопроект, согласно которому с 2021 года в странах ЕС будет запрещено использовать одноразовые пластиковые предметы (например, тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки). Об этом говорится в сообщении на сайте европейского законодательного органа.

«Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах», — указали в заявлении его представители. На голосовании за инициативу запретить использование одноразовых предметов высказались 560 депутатов, противоположную точку зрения выразили 35 депутатов, еще 28 — воздержались. Предполагается, что в рамках последующей работы по этому документу будет заключено соглашение с министрами стран ЕС.

В соответствии с новой мерой, указывается на сайте Европарламента, пользоваться на территории Евросоюза уже через два года нельзя будет одноразовыми тарелками, вилками, ножами, ложками и палочками для еды. Также исключены будут пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки из пластика​, оксоразлагаемые пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

Вместе с этим, согласно документу, к 2029 году страны ЕС должны будут обеспечить 90% уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году не менее 25% таких бутылок уже должны будут производиться из переработанного материала, к 2030 году — 30%, говорится в документе.

Общество
Калифорния ограничила использование пластиковых соломинок в ресторанах

Кроме того, соглашение с министрами, которое предполагает принятый закон, усилит применение принципа «платит загрязнитель», подчеркнули в Европарламенте. Подобные меры, по их данным, расширят ответственность производителей. В частности, сборы за утерянные в море сети обяжут платить не рыбаков, а производителей, пояснили в ведомстве, отметив также, что, помимо этого, производители должны будут обязательно маркировать сигареты с пластиковыми фильтрами, пластиковые стаканчики или упаковки влажных салфеток этикетками с предупреждением о негативном воздействии этих товаров на окружающую среду​.

Запретить пластиковые тарелки и вилки Еврокомиссия предложила еще весной прошлого года. Подобная инициатива тогда входила в комплекс мер по борьбе с загрязнением мирового океана. Однако страны ЕС не единственные государства, где планируют ввести ограничения на использование пластиковых предметов. В сентябре прошлого года ограничить использование в ресторанах пластиковых соломинок решили в США, штате Калифорния. Мера должна была вступить в силу в 2019 году.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Евросоюз, пластиковые бутылки
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