В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки и тарелки

Одноразовые пластиковые тарелки, вилки, ложки и соломенные трубочки будут запрещены в странах ЕС с 2021 года. Соответствующий закон одобрили депутаты Европарламента

Фото: Bertrand Combaldieu / AP

В среду, 27 марта, Европарламент одобрил законопроект, согласно которому с 2021 года в странах ЕС будет запрещено использовать одноразовые пластиковые предметы (например, тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки). Об этом говорится в сообщении на сайте европейского законодательного органа.

«Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах», — указали в заявлении его представители. На голосовании за инициативу запретить использование одноразовых предметов высказались 560 депутатов, противоположную точку зрения выразили 35 депутатов, еще 28 — воздержались. Предполагается, что в рамках последующей работы по этому документу будет заключено соглашение с министрами стран ЕС.

В соответствии с новой мерой, указывается на сайте Европарламента, пользоваться на территории Евросоюза уже через два года нельзя будет одноразовыми тарелками, вилками, ножами, ложками и палочками для еды. Также исключены будут пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки из пластика​, оксоразлагаемые пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

Вместе с этим, согласно документу, к 2029 году страны ЕС должны будут обеспечить 90% уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году не менее 25% таких бутылок уже должны будут производиться из переработанного материала, к 2030 году — 30%, говорится в документе.