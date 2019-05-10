Министр Австрии заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок заявила о поддержке строительства российского газопровода «Северного потока — 2». Об этом сообщает издание Hasepost со ссылкой на интервью министра газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы поддерживаем этот проект для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы», — сказала Шрамбок.

Она добавила, что Австрия также приветствует и другие каналы поставки, в том числе и поставки сжиженного природного газа из США, но «не вместо «Северного потока — 2», а в дополнение».

Ранее стало известно, что австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года профинансировала строительство газопровода «Северный поток-2». Так, компания вложила в проект €44 млн. Всего на конец 2018 года OMV профинансировала строительство на €600 млн с начала его реализации.