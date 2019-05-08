Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе визита в Великобританию поднял тему трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ должен поставляться в страны Европы. В ходе встречи с премьер-министром Терезой Мэй глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что «этот проект не должен начать работать», сообщает агентство Reuters.

Эту тему Помпео развил и на лекции в Центре политических исследований в Лондоне. Обсуждая давние связи между США и Великобританией, он подчеркнул, что эти страны связывает в том числе и приверженность принципам рыночной экономики. Госсекретарь подчеркнул, что считает важным обеспечение энергетической независимости Великобритании как союзника и партнера Соединенных Штатов.