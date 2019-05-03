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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании.

За аналогичный период в 2018 году компания направляла на эти цели €81 млн. Всего на конец 2018 года компания профинансировала проект на €600 млн с начала его реализации.

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Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен в интервью РБК заявил, что компания обязалась профинансировать до 10% расходов проекта и что она уже выделила около 2/3 необходимой суммы — €600–620 млн.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м газа в год, затраты на строительство оцениваются в €9,5 млрд.

Оператором строительства «Северного потока-2» выступает компания Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Кроме компании OMV инвесторами проекта также выступают Uniper, Engie, Shell, Wintershall. Трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции.

Против строительства трубопровода выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.

Теги: «Северный поток - 2», Австрия
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