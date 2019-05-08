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Ferrari $150 (+5,92%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,47%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище, сообщил агентству «Москва» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что дата похорон пока неизвестна.

Ранее о том, что Крылатова похоронят на Митинском кладбище, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в мэрии столицы. При этом там отметили, что информация является предварительной. «Финально это не утверждено, точный участок и время похорон также определяются», — сказал собеседник ТАСС.

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Умер автор песен «Крылатые качели» и «Три белых коня» Крылатов

Евгений Крылатов умер 8 мая в одной из столичных больниц из-за двусторонней пневмонии. Композитору было 85 лет.

Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Достояние республики», «Трое из Простоквашино» и «Дед Мороз и лето», а также к постановкам Малого театра и Театра киноактера.

Теги: композитор
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