Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище, сообщил агентству «Москва» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что дата похорон пока неизвестна.

Ранее о том, что Крылатова похоронят на Митинском кладбище, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в мэрии столицы. При этом там отметили, что информация является предварительной. «Финально это не утверждено, точный участок и время похорон также определяются», — сказал собеседник ТАСС.

Евгений Крылатов умер 8 мая в одной из столичных больниц из-за двусторонней пневмонии. Композитору было 85 лет.