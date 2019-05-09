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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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На желтой линии московского метро произошел сбой

На Солнцевской линии московского метро (желтая ветка) произошел сбой в движении поездов, говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метрополитена в Twitter.

Движения временно не было от станции «Говорово» до станции «Раменки» по техническим причинам, их подробности в сообщении не приводятся. На время сбоя поезда ходили от «Рассказовки» до «Говорово» и от «Раменок» до «Савеловской».

Позднее метрополитен сообщил, что движение восстановлено и введено в график.

Общество
На синей ветке московского метро произошел сбой

8 мая сбой произошел на Арбатско-Покровской (синей) ветке. Из-за падения пассажира на пути были увеличены интервалы движения поездов. Мужчина, упавший на рельсы, не пострадал.

Теги: Московский метрополитен, сбой в движении поездов
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