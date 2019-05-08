На синей ветке московского метро произошел сбой

На Арбатско-Покровской линии московского метро (синяя ветка) произошел сбой в движении поездов. Об этом говорится в сообщении метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

«На центральном участке Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь», — сообщили в пресс-службе.

Позднее в метрополитене заявили, что движение поездов вводится в график. О состоянии пострадавшего пассажира не сообщается.

17 апреля на красной ветке на станции «Красносельская» пассажир оступился и упал с платформы на пути. Машинист применил жесткое торможение и остановился перед мужчиной. Упавший не пострадал, для его извлечения с жесткого пути на восемь минут было снято напряжение.