Канделаки назвала Доренко «последним одержимым пропагандистом»

Телеведущая Тина Канделаки в своем telegram-канале отреагировала на смерть журналиста Сергея Доренко.

«Серега был моим другом <...> С ним легко было дружить, как и легко было воевать <...> Не влюбиться в его язык, реакцию, формулировки и обороты речи мне было невозможно. Широкий парень, объятия которого многим были не по силам», — сообщила Канделаки.

Она подчеркнула, что Доренко — последний из профессии «по-настоящему одержимый пропагандист, который верил и заставлял верить других в свое слово». Без Доренко Москва «осиротела», заключила Канделаки.

Кроме того, в РБК поступило сообщение депутата, председателя думского Комитета по информационной политике Леонида Левина, в котором он также выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренко. «Наша страна потеряла талантливого журналиста. Сергей был человеком сложных взглядов и непростого характера, однако никто не станет отрицать, что он был исключительно одаренным автором и признанной звездой отечественного медиапространства», — отметил Левин.