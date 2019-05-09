В Подмосковье на Новорижском шоссе произошло ДТП с шестью автомобилями

В Подмосковье на Новорижском шоссе произошло ДТП с шестью автомобилями

В Подмосковье, на Новорижском шоссе, произошла авария с участием шести автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 33-м км дороги. По предварительной информации в результате пострадали три человека. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, уточнили в ведомстве. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, один из легковых автомобилей полностью разбит.

В начале апреля на «Малой бетонке» (автодорога А-107) в Московской области столкнулись пять грузовых автомобилей. В аварии пострадали три человека, погибших не было.