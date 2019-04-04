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В Подмосковье на «Малой бетонке» столкнулись пять грузовых автомобилей

В Московской области на автодороге А-107 («Малая бетонка») произошло ДТП с участием пяти грузовых автомобилей, наблюдается серьезное затруднение в движении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло в 18:37 мск. Столкнулись грузовые Volvo, Mercedes, «ГАЗель», УАЗ и ГАЗ. В аварии пострадали три человека.

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«В данный момент рядом с местом столкновения затруднено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили в полиции.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», ДТП произошло на участке дороги между Бронницами и трассой М-4 «Дон». Движение транспорта затруднено в обе стороны автодороги А-107.

Теги: Московская область, ГУ МВД России, ДТП, грузовики, новости РБК
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