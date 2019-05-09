Лукашенко объяснил причину отсутствия на параде Победы в Москве

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 66,08 65,03 EUR Нал. 74,09 72,94 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 188,80 -12,80 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 570,99 -1,53% Nasdaq 7 824,04 -1,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,08%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,08%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
В МВД оценили число участников акции «Бессмертный полк» в Москве Общество, 18:33 Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США Экономика, 18:28 Лукашенко объяснил причину отсутствия на параде Победы в Москве Политика, 18:01 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 17:59 Эстонский премьер заявил о готовности обсуждать границу с Россией Политика, 17:38 В Кремле на приеме в честь 9 Мая предлагали камчатских крабов и гребешки Общество, 17:35 СМИ узнали об уходе из «Барселоны» десяти футболистов Спорт, 17:32 Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной Общество, 17:13 Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:50  Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 16:42 СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов Технологии и медиа, 16:39 Путин поддержал отмену пролета авиации на параде в Москве Политика, 16:35 Депутат Рады заявил о нападении радикалов на ехавших отмечать 9 Мая людей Общество, 16:13 Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке Политика, 15:57
Политика ,  
0 
Лукашенко объяснил причину отсутствия на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, так как не мог пропустить аналогичные мероприятия в Минске. Об этом он сам заявил журналистам, передает БЕЛТА.

Президент пояснил, что Москва его, во-первых, не приглашала, а во-вторых, он все равно не мог не посетить празднование в Минске. «А что люди бы сказали [в случае приезда в Москву], белорусы?» — поинтересовался Лукашенко.

Фотогалерея 
Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж

В России на день Победы присутствуют многие граждане Белоруссии — как чиновники, так и простые люди, добавил Лукашенко. Он привел в пример губернатора Минской области Анатолия Исаченко, который недавно посетил свою родину в Брянской области.

Традиционный парад Победы состоялся на Красной площади утром 9 мая, в нем приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. Авиационная часть парада не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий. На трибуне во время парада присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Теги: Парад Победы, Александр Лукашенко, отсутствие
Материалы по теме
В Кремле на приеме в честь 9 Мая предлагали камчатских крабов и гребешки
Общество
Путин поддержал отмену пролета авиации на параде в Москве
Политика
Минобороны отменило воздушную часть парада Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter