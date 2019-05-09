Лукашенко объяснил причину отсутствия на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, так как не мог пропустить аналогичные мероприятия в Минске. Об этом он сам заявил журналистам, передает БЕЛТА.

Президент пояснил, что Москва его, во-первых, не приглашала, а во-вторых, он все равно не мог не посетить празднование в Минске. «А что люди бы сказали [в случае приезда в Москву], белорусы?» — поинтересовался Лукашенко.

В России на день Победы присутствуют многие граждане Белоруссии — как чиновники, так и простые люди, добавил Лукашенко. Он привел в пример губернатора Минской области Анатолия Исаченко, который недавно посетил свою родину в Брянской области.

Традиционный парад Победы состоялся на Красной площади утром 9 мая, в нем приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. Авиационная часть парада не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий. На трибуне во время парада присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.