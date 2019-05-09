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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Кремле на приеме в честь 9 Мая предлагали камчатских крабов и гребешки

Гостей торжественного приема в честь Дня Победы, организованного в Кремле от имени президента, в том числе угощали салатом из камчатского краба и сахалинским гребешком с брокколи. Об этом передает корреспондент «РИА Новости».

Среди других блюд — цукини гриль с креветками и лосось с картофельным суфле. На десерт предлагался ягодный купол с мороженым «Медовик», из напитков — вино.

Журналисты агентства, кроме того, опубликовали фото меню в Twitter и отметили, что на столе также были «фронтовые сто грамм».

В День Победы на Красной площади также состоялся праздничный парад, в котором приняли участие более 13 тыс. военных. Из других мероприятий — шествие колонный «Бессмертный полк», в которой также прошел президент Владимир Путин.

Теги: День Победы, прием, ужин
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