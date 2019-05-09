Власти Москвы сообщили о мерах безопасности на время празднования 9 Мая

Власти Москвы сообщили о мерах безопасности на время празднования 9 Мая

В Москве празднование Дня Победы проходит штатно, безопасность граждан обеспечивают несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В частности, только в ходе парада Победы за порядком следили 1100 полицейских, а приданные силы составили 3 тыс. человек, уточнили в ведомстве. Также отмечается, что предварительное обследование территории парада провели 60 кинологов с собаками.

Как добавили в департаменте, в Москве работает оперативный штаб, состоящий из руководителей подразделений полиции и исполнительной власти города. Он в том числе обеспечивает безопасность на 20 городских площадках для праздничных гуляний.

Помимо парада Победы, в котором приняли участие 13,6 тыс. человек, в Москве 9 мая также проходит акция «Бессмертный полк». В ней принял участие президент Владимир Путин.