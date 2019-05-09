Политика , 12:58 Сделано для агрегаторов
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В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower опубликовал на своей странице видео, снятое из кабины боевого самолета. На нем виден беспилотник американского производства.
По внешнему виду аппарат напоминает ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Место и дата съемки неизвестны.
https://www.instagram.com/p/BxMSxyjoV9f/
Беспилотники MQ-9 Reaper, производимые корпорацией General Dynamics, стоят на вооружении США, Великобритании, Италии, Франции и Турции. Основной эксплуатант — ВВС США.
7 мая американский беспилотник проводил разведывательный полет в районе Крыма и линии разграничения в Донбассе. Однако в тот раз беспилотник относился к типу Q-4 Global Hawk. О перехвате беспилотника Минобороны не сообщало.