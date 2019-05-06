Синоптики пообещали дожди в Москве на 9 мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что 9 мая в Москве будет около плюс 20 градусов и кратковременные дожди.

Он отметил, что 6 и 7 мая погода в столице ожидается июльская — от плюс 24 градусов до плюс 26 градусов, а также будет солнечно и без осадков. Вильфанд добавил, что со среды, 8 мая, «ситуация меняется кардинально».

В центр европейской части России придет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди и северные ветры. По его словам, в среду в Москве могут быть грозы, а порывы ветра будут достигать 13–18 м/с.

«9 мая днем будет облачно с кратковременными дождями, температура воздуха 9 и 10 мая около плюс 20 градусов, порывы ветра будут, но менее заметные. Думаю, что на праздниках такая погода не отразится, с моей точки зрения, это вполне комфортная погода», — сказал Вильфанд.