Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета президента Качиньского

Российские следователи одобрили поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Польские специалисты намерены снова изучить фрагменты лайнера в конце мая текущего года, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М, хранящимся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские следователи и криминалисты в присутствии представителей из Польши намерены произвести очередной подробный осмотр обломков. По итогам произведенных работ результаты всех процессуальных действий передадут польской стороне в соответствии с международными договоренностями и российским законодательством.

Обломки Ту-154М носят статус вещественных доказательств в рамках уголовного дела, возбужденного в 2010 году. Расследование дела поручено Следственному комитету России и пока не завершено.

В рамках расследования российская сторона направила Польше 42 запроса о правовой помощи. Два из них по сей день не исполнены, отметили в СК. При этом другие материалы относительно расследования авиакатастрофы продолжают поступать из Польши. В полном объеме российские следователи исполнили 32 запроса из Польши о правовой помощи, еще четыре находятся в стадии проработки.

В СК наполнили о максимальной открытости России к взаимодействию по данному расследованию. С момента авиакатастрофы польские представители посещали Россию 12 раз для работы с вещественными доказательствами. В последний раз они приезжали осенью 2018 года.

Самолет Ту-154M, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Катастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.