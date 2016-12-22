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СК заявил об отсутствии вопросов по делу крушения самолета Качиньского
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СК заявил об отсутствии вопросов по делу крушения самолета Качиньского
Общество, 11:16
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СК заявил об отсутствии вопросов по делу крушения самолета Качиньского

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что у российского следствия не осталось вопросов относительно причин крушения в 2010 году Ту-154 в Смоленской области, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Заявление опубликовано на сайте СК.

Она подчеркнула, что к произошедшему привела совокупность факторов. Среди которых она отметила непрофессиональные действия экипажа самолета.

«Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла», — сказала она.

Однако, по словам Петренко, расследование уголовного дела продолжается. Петренко подчеркнула, что расследование с самого начала имело международный характер, российские следователи взаимодействуют с польскими коллегами.

СК анонсировал дополнительный осмотр деталей Ту-154 Качиньского
Общество

Представитель СК рассказала, что представители польских властей с момента катастрофы 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. «В настоящее время Следственным комитетом исполняется очередной запрос компетентных органов Республики Польша об оказании правовой помощи. Поэтому с 3 по 7 сентября 2018 года в их присутствии будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске», — сказала она.

СК ответил на заявления Польши о следах взрыва на Ту-154 Качиньского
Общество

Самолет президента Польши Леха Качиньского разбился в Смоленской области 10 апреля 2010 года, жертвами катастрофы стали 96 человек, в том числе высокопоставленные чиновники и военные. В Международном авиационном комитете пришли к выводу, что крушение произошло из-за ошибки экипажа.

Варшава считает, что самолет упал после взрыва на борту. Новую комиссию по расследованию возглавил экс-министр обороны Антоний Мачеревич. Следственный комитет России в ответ заявил, что эта версия не подтверждена фактами.

Теги: Лех Качиньский , падение самолета , Светлана Петренко , Польша , Следственный комитет РФ , Ту-154 ...
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