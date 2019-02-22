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Политика ,  
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Польша заподозрила Еврокомиссию в следовании интересам России
Еврокомиссия предложила Польше обсудить проект строительства канала через Вислинскую косу. По мнению Варшавы, опасения в Брюсселе высказали после обращения России
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Протесты против строительства ка​нала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который должен соединить Балтийское море с Вислинским заливом, начались из-за России. Такое мнение высказал министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик, сообщает «Польское радио».

По данным радиостанции, ранее Еврокомиссия инициировала встречу с представителями Польши, после того как она объявила о начале работ по строительству судоходного канала. В Евросоюзе вызвали вопросы сообщения о вырубке деревьев в рамках этих работ, а также обоснованность самого проекта и его возможная угроза для окружающей среды.

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Грубарчик подчеркнул, что строительство канала не угрожает природе, а Еврокомиссия решила вмешаться в проект только из-за России. По словам министра, в прошлом году он просил ЕК «не поддаваться российскому нарративу». Политик добавил, что именно российские власти хотели заблокироваться строительство через Вислинскую косу.

«Представитель России обратился в Еврокомиссию, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений», — говорится в материале «Польского радио».

В пятницу представитель фонда Greenpease Polska Магдалена Фигура заявила, что строительство канала через Вислинскую косу нанесет серьезный вред экологии, в связи с чем представители организации направили жалобу в Еврокомиссию.

В конце 2018 года Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Общая длина косы составляет 65 км, из которых 35 принадлежат России. Осенью 2018 года председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньск и Грубарчик вкопали на косе столб, ставший символом начала строительства. Подготовительный этап работ стартовал несколько дней назад, сейчас идет вырубка деревьев.

Планируется, что судоходный канал позволит польским кораблям заходить в порты на Вислинском (Калининградском) заливе, минуя воды России. Длина канала составит 1,3 км, максимальная ширина — 120 м. Финансирование будет выделено из бюджета Польши, стоимость работ оценивается в 880 млн злотых (более 15,8 млрд руб.).

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Польша
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