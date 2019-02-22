Польша заподозрила Еврокомиссию в следовании интересам России

Еврокомиссия предложила Польше обсудить проект строительства канала через Вислинскую косу. По мнению Варшавы, опасения в Брюсселе высказали после обращения России

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Протесты против строительства ка​нала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который должен соединить Балтийское море с Вислинским заливом, начались из-за России. Такое мнение высказал министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик, сообщает «Польское радио».

По данным радиостанции, ранее Еврокомиссия инициировала встречу с представителями Польши, после того как она объявила о начале работ по строительству судоходного канала. В Евросоюзе вызвали вопросы сообщения о вырубке деревьев в рамках этих работ, а также обоснованность самого проекта и его возможная угроза для окружающей среды.

Грубарчик подчеркнул, что строительство канала не угрожает природе, а Еврокомиссия решила вмешаться в проект только из-за России. По словам министра, в прошлом году он просил ЕК «не поддаваться российскому нарративу». Политик добавил, что именно российские власти хотели заблокироваться строительство через Вислинскую косу.

«Представитель России обратился в Еврокомиссию, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений», — говорится в материале «Польского радио».