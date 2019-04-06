В Домодедово задержали рейс в Токио из-за сообщения о бомбе на борту

В Домодедово задержали рейс в Токио из-за сообщения о бомбе на борту

В международном аэропорту Домодедово проверили пассажирский самолет из-за сообщения о минировании, однако информация не подтвердилась. Об этом РБК сообщил источник в авиакругах.

«При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — добавили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Ранее представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в самолете Boeing 787, который должен был отправиться из Москвы в Токио. В результате вылет рейса из Домодедово задержали. По данным собеседника агентства, его ожидают 298 пассажиров.

В середине марта в Баку посадили лайнер «Уральских авиалиний», который следовал в аэропорт Домодедово. Экипаж самолета получил информацию о возможной угрозе взрыва, после запросил посадку для дополнительного досмотра. На борту лайнера находились 225 человек.