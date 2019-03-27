МВД отчиталось о проверке Внуково после звонка о минировании

МВД отчиталось о проверке Внуково после звонка о минировании

Сотрудники полиции проверили подозрительный предмет, который был обнаружен в аэропорту Внуково, и выяснили, что он не предоставляет опасности для пассажиров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО).

«В аэропорту Внуково проведены все необходимые мероприятия. Подозрение вызвал пакет с чертежами, который не представляется никакой опасности», — отметили в управлении.

Ранее источники в правоохранительных органах ТАСС и агентства городских новостей «Москва» сообщили, что в столичном аэропорту Внуково началась проверка после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во Внуково. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками», — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что эвакуация в аэропорту не проводилась.