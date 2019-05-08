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Allergan $189 (+34,79%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,01%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Власти Москвы последят за погодой для решения о разгоне облаков 9 мая

В преддверии парада Победы в Москве в зоне, где предстоит разгонять облака, будет организовано постоянное радиолокационное наблюдение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Как отметили в ведомстве, в случае появления облаков в этот район будет направлен самолет-лаборатория, чтобы специалисты смогли проанализировать параметры облаков и передать информацию в оперативный центр.

«Облака можно либо рассеять, либо принудительно вызвать дождь (чтобы он не успел «дойти» до Москвы), либо затормозить образование осадков. Также можно попытаться разрушить мощные кучевые облака», — пояснили в департаменте.

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Ранее в центре «Фобос» сообщили, что 9 мая будет облачно и не исключены дожди, поэтому воздушную часть парада могут сократить.

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В ответ на это источники РБК в Минобороны заявили, что пока команды об отмене воздушной части парада не было, и подготовка к нему идет планово. По словам другого источника в ведомстве, решение о пролете авиации будет принято непосредственно 9 мая.

Теги: разгон облаков, День Победы, парад 9 мая, новости РБК
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