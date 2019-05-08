Власти Москвы последят за погодой для решения о разгоне облаков 9 мая

Власти Москвы последят за погодой для решения о разгоне облаков 9 мая

В преддверии парада Победы в Москве в зоне, где предстоит разгонять облака, будет организовано постоянное радиолокационное наблюдение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Как отметили в ведомстве, в случае появления облаков в этот район будет направлен самолет-лаборатория, чтобы специалисты смогли проанализировать параметры облаков и передать информацию в оперативный центр.

«Облака можно либо рассеять, либо принудительно вызвать дождь (чтобы он не успел «дойти» до Москвы), либо затормозить образование осадков. Также можно попытаться разрушить мощные кучевые облака», — пояснили в департаменте.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что 9 мая будет облачно и не исключены дожди, поэтому воздушную часть парада могут сократить.