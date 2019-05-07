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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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В Минобороны ответили на сообщения о сокращении воздушной части парада
Ранее синоптики предупредили, что ухудшение погоды в Москве может привести к сокращению воздушной части парада Победы. Источники РБК в Минобороны заявили, что говорить об этом рано, решение о пролете авиации принимают 9 мая
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Минобороны прокомментировали сообщения синоптиков о том, что погода в Москве на 9 мая ухудшится, из-за чего организаторы парада Победы могут сократить воздушную часть мероприятия. Источник РБК в Минобороны рассказал, что на текущий момент «все планово» и команды об отмене воздушной части парада не было.

«Такое (отмена или сокращение воздушной части парада. — РБК) случается достаточно редко», — отметил собеседник. По его словам, причиной для отмены воздушной части может стать только очень плохая погода, как, например, было в позапрошлом году.

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«Но даже тогда, 9 мая 2017 года, все летчики были заряжены: сидели в кабинах и были готовы ко взлету. Команда поступила всего за несколько часов до начала», — добавил собеседник РБК.

Другой источник в Минобороны указывает, что решение о проведении воздушной части будет приятно непосредственно в день парада. Он пояснил, что в ночь на 9 мая организатор — власти Москвы — исходя из прогнозов синоптиков принимает решение о необходимости разгона облаков.

«Если погода плохая, то принимают решение о разгоне. Если это дает результат, то военные приступают к демонстрации летной части», — подчеркнул собеседник.

Третий источник РБК в оборонном ведомстве добавил, что сама процедура разгона облаков проводится за счет бюджета Москвы. «Накануне Дня Победы метеослужбы проводят тщательный анализ, передают данные Москве, она решает, разгонять или нет и в какое конкретно время. Причем «зачищают» не все небо над Москвой и Московской областью, а тот сектор, где будут пролетать [самолеты]», — заключил источник.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.

Синоптики из центра «Фобос» ранее посоветовали всем, у кого есть такая возможность, посмотреть пролет военной авиации над Москвой сегодня, 7 мая, поскольку в сам День Победы «будет довольно облачно, не исключены дожди, а это значит, что воздушная часть <...> может быть сокращена».

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По данным Гидрометцентра, 9 мая в Москве будет около +20 градусов по Цельсию и кратковременные дожди.

Авторы: Инна Сидоркова, Анна Трунина
Теги: Минобороны, Парад Победы, Погода, Красная площадь, Москва
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