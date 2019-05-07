В Минобороны ответили на сообщения о сокращении воздушной части парада

Ранее синоптики предупредили, что ухудшение погоды в Москве может привести к сокращению воздушной части парада Победы. Источники РБК в Минобороны заявили, что говорить об этом рано, решение о пролете авиации принимают 9 мая

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Минобороны прокомментировали сообщения синоптиков о том, что погода в Москве на 9 мая ухудшится, из-за чего организаторы парада Победы могут сократить воздушную часть мероприятия. Источник РБК в Минобороны рассказал, что на текущий момент «все планово» и команды об отмене воздушной части парада не было.

«Такое (отмена или сокращение воздушной части парада. — РБК) случается достаточно редко», — отметил собеседник. По его словам, причиной для отмены воздушной части может стать только очень плохая погода, как, например, было в позапрошлом году.

«Но даже тогда, 9 мая 2017 года, все летчики были заряжены: сидели в кабинах и были готовы ко взлету. Команда поступила всего за несколько часов до начала», — добавил собеседник РБК.

Другой источник в Минобороны указывает, что решение о проведении воздушной части будет приятно непосредственно в день парада. Он пояснил, что в ночь на 9 мая организатор — власти Москвы — исходя из прогнозов синоптиков принимает решение о необходимости разгона облаков.