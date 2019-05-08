Началось заседание суда по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание, на котором будет оглашен приговор по делу об избиении и хулиганстве со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На прошлом судебном заседании 6 мая футболистам было дано последнее слово. Оба спортсмена принесли свои извинения. «Хотелось бы вас по-человечески попросить не ломать судьбы ребят, дать нам возможность вернуться в семью и вновь заниматься любимым делом», — сказал Кокорин.

Следствие требует назначить Кокорину и Мамаеву, а также младшему брату футболиста «Зенита» Кириллу Кокорину и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому до полутора лет колонии общего режима.

Спортсменам вменяются хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК). Их обвинили в избиении водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, который получил черепно-мозговую травму, а также в драке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Футболисты частично признали вину. В СИЗО фигуранты дела находятся с октября.