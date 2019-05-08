В Австрии второй раз за две недели осквернили памятник советским воинам

В Австрии второй раз за две недели осквернили памятник советским воинам

В Вене накануне Дня Победы облили краской памятник советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплатц, сообщает австрийская газета Heute. С конца апреля его оскверняют таким образом второй раз.

Heute пишет, что 5 мая рядом с памятником включили камеры наблюдения.

Посольство России в Австрии назвало случившееся «попыткой преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом». В посольстве добавили, что ожидают от партнеров «самой решительной реакции» на произошедшее.

В прошлый раз памятник облили краской 25 апреля. После этого в посольстве выразили протест. Австрийские власти пообещали убрать краску как можно быстрее и поставить камеры, чтобы предотвратить подобные случаи.

В 2018 году только за полгода памятник трижды заливали краской.