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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Общество ,  
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Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене выразило протест Австрии из-за осквернения памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац, который облили краской 25 апреля. Об этом заявил российский посол Дмитрий Любинский.

«Посольством уже заявлен самый решительный протест и получены заверения МВД Австрии в том, что нанесенный ущерб будет устранен незамедлительно», — сказал Любинский.

Посол отметил, что памятник пострадал не впервые. В 2018 году его фасад трижды заливали краской. В июле прошлого года российские представители так же обращались с протестной нотой к австрийским властям. Причиненный памятнику ущерб тогда обещали устранить за сутки.

По словам Любинского, из-за таких инцидентов в 2018 году власти Вены установили камеры наблюдения на Шварценбергплац рядом с памятником. Однако камеры должны заработать только через несколько дней. Помимо устранения краски, добавил посол, ко Дню победы на памятнике восстановят позолоту мемориальной надписи.

Памятник установили в честь советских солдат, погибших во время венской освободительной операции в 1945 году.​

Теги: осквернение памятника, Вена, вандалы
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