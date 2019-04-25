Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене выразило протест Австрии из-за осквернения памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац, который облили краской 25 апреля. Об этом заявил российский посол Дмитрий Любинский.

«Посольством уже заявлен самый решительный протест и получены заверения МВД Австрии в том, что нанесенный ущерб будет устранен незамедлительно», — сказал Любинский.

Посол отметил, что памятник пострадал не впервые. В 2018 году его фасад трижды заливали краской. В июле прошлого года российские представители так же обращались с протестной нотой к австрийским властям. Причиненный памятнику ущерб тогда обещали устранить за сутки.

По словам Любинского, из-за таких инцидентов в 2018 году власти Вены установили камеры наблюдения на Шварценбергплац рядом с памятником. Однако камеры должны заработать только через несколько дней. Помимо устранения краски, добавил посол, ко Дню победы на памятнике восстановят позолоту мемориальной надписи.

Памятник установили в честь советских солдат, погибших во время венской освободительной операции в 1945 году.​