В Вене третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам
Общество, 14:24
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В Вене третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам
В Вене на площади Шварценбергплац в третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам-освободителям. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Австрии.
В посольстве подчеркнули, что произошедшее является «вопиющим актом вандализма». Отмечается, что дипломаты уже связались с австрийскими властями.
Аналогичные инциденты произошли 6 марта и 10 января. Тогда в МИД Австрии были направлены ноты протеста.
Представитель посольства рассказывал РБК, что российская сторона в обращениях в МИД Австрии неоднократно просила рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения, однако реакции на эти запросы не последовало.