Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.

Яковлев добавил, что слова актрисы «не имеют отношения к правде» и руководство театра может это подтвердить.

«Она захотела играть все четыре спектакля, а мы должны были вводить актрису, чтобы она закрепилась. Вводить эту актрису мы могли только сейчас, потому что другого времени не было. Актриса должна была играть два спектакля, и она [Самбурская] два спектакля. Она сказала: «Либо все, либо ни одного». Абсолютно нелепая история, которая выеденного яйца не стоит», — сказал Яковлев.

Режиссер пояснил, что ввод другой актрисы является производственной необходимостью перед уходом Самбурской. «Она написала заявление. Комментировать тут нечего, это просто откровенная глупость», — добавил он.