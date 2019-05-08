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Allergan $189 (+32,84%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,02%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.

Яковлев добавил, что слова актрисы «не имеют отношения к правде» и руководство театра может это подтвердить.

«Она захотела играть все четыре спектакля, а мы должны были вводить актрису, чтобы она закрепилась. Вводить эту актрису мы могли только сейчас, потому что другого времени не было. Актриса должна была играть два спектакля, и она [Самбурская] два спектакля. Она сказала: «Либо все, либо ни одного». Абсолютно нелепая история, которая выеденного яйца не стоит», — сказал Яковлев.

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Режиссер пояснил, что ввод другой актрисы является производственной необходимостью перед уходом Самбурской. «Она написала заявление. Комментировать тут нечего, это просто откровенная глупость», — добавил он.

Ранее Самбурская написала в Instagram, что уведомила о намерении уйти почти за три месяца. Однако Яковлев «в срочном порядке» решил вывести ее из состава без уведомления и никак не отреагировал на ее просьбу доиграть сезон.

Худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов предположил, что инцидент был вызван эмоциями. «Эмоциональные люди, эмоциональные актеры, режиссеры», — сказал он, заметив, что «никакого особого конфликта» между Самбурской и Яковлевым не было.

В 2010 году Самбурская окончила ГИТИС, после чего была приглашена в труппу Театра на Малой Бронной. Там она играла в таких спектаклях, как «Принц Каспиан», «Формалин», «Макбет». Широкую известность к актрисе пришла после роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага».
 

Теги: актриса, Театр на Малой Бронной, новости РБК
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