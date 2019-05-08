Актриса Самбурская сообщила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино, сыгравшая одну из главных ролей в телесериале «Универ. Новая общага», Настасья Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной из-за разногласий с режиссером Антоном Яковлевым. Об этом она писала в Instagram.

«Хотела уйти из Театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за три месяца. Но режиссер Яковлев в срочном порядке решил ввести мне состав, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон», — рассказала актриса.

По ее словам, руководство театра никак не среагировало на эту ситуацию. «Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте, пожалуйста, билеты», — сказала она, добавив, что проработала в этом театре 10 лет.

Она извинилась перед зрителям и попросила их войти в сложившееся положение. «Я туда больше ни ногой», — заключила Самбурская.

В 2010 году Настасья Самбурская окончила ГИТИС, после чего была приглашена в труппу Театра на Малой Бронной. Там она сыграла в нескольких спектаклях, в частности, «Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина», «Принц Каспиан», «Формалин», «Макбет» и «Салемские ведьмы». Известность получила, исполнив роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага».