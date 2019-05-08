ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды

Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter опубликовал предупреждение для автомобилистов. Из-за плохой погоды им советуют быть осторожными и не парковаться под деревьями.

В ЦОДД обратили внимание на то, что синоптики прогнозируют в столице дождь, грозу и сильный ветер. «Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.

Вчерашний день, 7 мая, стал самым теплым в Москве с начала 2019 года. В 15:00 мск температура на измерительной станции ВДНХ составила 24,8 градуса тепла. Однако Гидрометцентр предупредил о том, что 9 мая в столице будет облачно, пройдут кратковременные дожди.