Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день с начала года

Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день с начала года

Вторник, 7 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. Об этом РБК заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в 15:00 температура на измерительной станции ВДНХ составила 24,8 градуса тепла. Позднякова добавила, что абсолютный рекорд для седьмого мая составляет 29,2 градуса тепла, он был зафиксирован в 1967 году.

Ранее в Гидрометцентре РБК рассказали о погоде в столице 9 мая. Днем в этот день будет облачно с кратковременными дождями, температура воздуха — около 20 градусов тепла.