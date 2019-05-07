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Pfizer $48 (+15,69%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Общество ,  
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Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день с начала года

Вторник, 7 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. Об этом РБК заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в 15:00 температура на измерительной станции ВДНХ составила 24,8 градуса тепла. Позднякова добавила, что абсолютный рекорд для седьмого мая составляет 29,2 градуса тепла, он был зафиксирован в 1967 году.

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Ранее в Гидрометцентре РБК рассказали о погоде в столице 9 мая. Днем в этот день будет облачно с кратковременными дождями, температура воздуха — около 20 градусов тепла.

Теги: новости РБК, погода, максимум
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