Пашинян представил список из сотни изменений в Армении

Премьер Армении Никол Пашинян 8 мая провел большую пресс-конференцию. На ней глава правительства представил список изменений, произошедших в стране после его прихода к власти, передает АМИ «Новости Армении».

Всего в список вошли 100 пунктов. В перечне, в частности, оказались дела, возбужденные против высокопоставленных чиновников — среди них экс-президент, вице-премьер, экс-министр обороны, экс-глава Генштаба, экс-министр экологии, экс-глава СПИСА (Служба принудительного исполнения судебных актов) и прочие. «Кроме того, в качестве обвиняемых привлечены два действующих министра, глава Госконтрольной службы и другие чиновники. Я говорю об этом как о статистике, не нарушая чью-либо презумпцию невиновности, поскольку это беспрецедентные статистические данные», — добавил Пашинян.

В числе позитивных изменений Пашинян назвал и достижения в экономике и льготы населению. «Была очищена кредитная история 125 тыс. заемщиков, которые имели просроченный кредитный остаток до 50 тыс. драмов или являлись созаемщиками гарантами. По инициативе правительства 303 репрессированным лицам и их наследникам первой очереди были прощены предоставленные на льготных условиях кредиты на сумму около 1 млрд 300 млн драмов», — рассказал премьер-министр.

24 апреля в интервью РБК Пашинян заявил, что в Армении больше нет цензуры и все СМИ освобождены из-под контроля властей. Он опроверг сообщения о том, что в стране намерены ограничить вещание российских телеканалов.