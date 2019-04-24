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Политика ,  
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Пашинян рассказал об отсутствии цензуры в Армении

В Армении больше нет цензуры, рассказал телеканалу РБК премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, сейчас пресса в стране свободна «как никогда». «У нас [раньше] всегда на телевидении была конкретная цензура..., если не называть это цензурой, то все равно все телеканалы были под контролем правительства», — пояснил Пашинян. «Сейчас у нас вообще нет никакой цензуры. Никакой», — подчеркнул он.

По его словам, в стране также не собираются ограничивать вещание российских телеканалов.

«Иногда я замечаю, что есть такие обсуждения с соцсетях, они говорят, что российское телевидение ведет антиармянскую политику. И если они (телеканалы. — РБК) ведут антиармянскую политику, нужно с этой ситуацией что-то делать», — рассказал он РБК.

Тем не менее, по его словам, ограничений в отношении российского ТВ не будет. «Нет, никакого», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Видео: РБК

В начале апреля в армянском парламенте на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования и культуры депутат от правящего блока «Мой шаг» Нарине ​Тухикян заявила, что российские телеканалы «Мир», ОРТ и «Россия 1» выпускают в эфир передачи антиармянского толка. По ее словам, такого рода трансляции надо ограничивать.

В ответ глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян отметил, что согласен с тем, что антиармянская риторика создает «угрозу информационной безопасности» страны, но ограничение вещания российских каналов в Армении в данный момент нецелесообразно. По его словам, по такому сценарию развивались события в Грузии и на Украине, за что этим странам пришлось поплатиться территориями.

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«Вопрос в том, готовы ли мы пойти на это и заплатить ту же цену, что и эти страны. Ведь они лишились части своих территорий», — сказал он. «Возможно, придет то время, когда мы окажемся в более благоприятном положении и сможем реализовать эту идею, но сейчас ее реализация нежелательна», — цитирует Акопяна EAdaily.

После этого посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что на российском ТВ целенаправленной антиармянской риторики нет. «Могут высказываться какие-то мнения, какие-то оценки, которые являются оценками тех людей, которые их высказывают. Что касается освещения армянской тематики в российских СМИ, антиармянской назвать ее никак нельзя», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Теги: Армения, цензура, российское телевидение, Никол Пашинян
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