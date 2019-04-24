Пашинян рассказал об отсутствии цензуры в Армении

В Армении больше нет цензуры, рассказал телеканалу РБК премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, сейчас пресса в стране свободна «как никогда». «У нас [раньше] всегда на телевидении была конкретная цензура..., если не называть это цензурой, то все равно все телеканалы были под контролем правительства», — пояснил Пашинян. «Сейчас у нас вообще нет никакой цензуры. Никакой», — подчеркнул он.

По его словам, в стране также не собираются ограничивать вещание российских телеканалов.

«Иногда я замечаю, что есть такие обсуждения с соцсетях, они говорят, что российское телевидение ведет антиармянскую политику. И если они (телеканалы. — РБК) ведут антиармянскую политику, нужно с этой ситуацией что-то делать», — рассказал он РБК.

Тем не менее, по его словам, ограничений в отношении российского ТВ не будет. «Нет, никакого», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РБК.