Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов. Он обратился к политику на украинском языке.

«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах Президента Украины! Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!», — написал глава правительства Армении.

Ранее поздравления Владимиру Зеленскому уже направило посольство США на Украине и канцлер Австрии Себастьян Курц.

По предварительным данным, Зеленский набирает во втором туре выборов более 72% голосов. По словам лидера партии «Слуга народа», действующий президент Петр Порошенко уже позвонил ему и признал свое поражение.